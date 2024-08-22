Можно ли белому авто повернуть направо? Задания по ПДД

Повороты и перекрестки – это особо опасные участки на дорогах. Знание и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать аварийных ситуаций и является залогом безопасности для всех участников движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли водитель белого автомобиля повернуть направо?

Разрешено ли будет водителю белого автомобиля выполнить поворот направо?

Разрешено; Запрещено.

Объяснение

Нужно вспомнить пункт 10.4 ПДД. Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.

Таким образом, поворот водителю белого автомобиля не запрещен, поскольку водитель едет по дороге с односторонним движением.

Правильный ответ

Правильный ответ 1 – водитель белого авто может совершить поворот вправо.

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