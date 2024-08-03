По какой траектории можно повернуть направо? Задания на знание ПДД

В современном мире, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно, необходимо уметь управлять автомобилем. А чтобы сделать этот процесс безопасным для себя и всех вокруг, нужно досконально знать ПДД.

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Большинство правил интуитивно понятны, но на дороге часто происходят сложные и нетипичные ситуации. Поэтому Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился интересной задачей, которая проверит ваши знания.

По какой из изображенных траекторий водителю можно повернуть направо?

А. 1;

Б. 2;

В. По любой траектории разрешено;

Г. По любой траектории запрещено.

Правильное исполнение поворотов имеет большое значение для безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Они требуют понимания дорожной обстановки, умения оценивать ситуацию и принятия правильных решений. Ошибка может привести к аварийным ситуациям, пробкам и другим неприятностям. Поэтому водителям необходимо четко понимать правила, регулирующие этот маневр и тщательно соблюдать их.

Основные правила поворота

Подготовка к маневру

Перед началом маневра водитель должен заранее занять правую полосу движения (если на дороге больше одной полосы) и включить правый поворотник для информирования других участников дорожного движения о своих намерениях.

Соблюдение скоростного режима

Во время выполнения поворота необходимо снизить скорость до безопасного уровня, чтобы обеспечить контроль над транспортным средством и избежать заноса или других опасных ситуаций.

Соблюдение приоритетов

При выполнении поворота водитель должен отдавать предпочтение пешеходам, переходящим дорогу, и другим транспортным средствам, двигающимся по главной дороге или справа.

Однако при намерении совершить поворот также необходимо учитывать наличие дорожных знаков. К примеру, в задании есть знак 3.22.

Знак запрещает поворот направо. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

Правильный ответ

На рисунке мы видим два поворота направо – направления 1 и 2, но знак установлен только перед траекторией 2, а значит, поворот запрещен только по ней. Правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание ПДД, который покажет, насколько вы внимательны на дороге.

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