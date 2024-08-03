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По какой траектории можно повернуть направо? Задания на знание ПДД

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
306
По какой траектории можно повернуть направо? Задания на знание ПДД

В современном мире, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно, необходимо уметь управлять автомобилем. А чтобы сделать этот процесс безопасным для себя и всех вокруг, нужно досконально знать ПДД.

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Большинство правил интуитивно понятны, но на дороге часто происходят сложные и нетипичные ситуации. Поэтому Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился интересной задачей, которая проверит ваши знания.

По какой из изображенных траекторий водителю можно повернуть направо?

По какой траектории можно повернуть направо? Задания на знание ПДД
  • А. 1;
  • Б. 2;
  • В. По любой траектории разрешено;
  • Г. По любой траектории запрещено.

Правильное исполнение поворотов имеет большое значение для безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Они требуют понимания дорожной обстановки, умения оценивать ситуацию и принятия правильных решений. Ошибка может привести к аварийным ситуациям, пробкам и другим неприятностям. Поэтому водителям необходимо четко понимать правила, регулирующие этот маневр и тщательно соблюдать их.

Основные правила поворота

  • Подготовка к маневру

Перед началом маневра водитель должен заранее занять правую полосу движения (если на дороге больше одной полосы) и включить правый поворотник для информирования других участников дорожного движения о своих намерениях.

  • Соблюдение скоростного режима

Во время выполнения поворота необходимо снизить скорость до безопасного уровня, чтобы обеспечить контроль над транспортным средством и избежать заноса или других опасных ситуаций.

  • Соблюдение приоритетов

При выполнении поворота водитель должен отдавать предпочтение пешеходам, переходящим дорогу, и другим транспортным средствам, двигающимся по главной дороге или справа.

Однако при намерении совершить поворот также необходимо учитывать наличие дорожных знаков. К примеру, в задании есть знак 3.22.

По какой траектории можно повернуть направо? Задания на знание ПДД

Знак запрещает поворот направо. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

Правильный ответ

На рисунке мы видим два поворота направо – направления 1 и 2, но знак установлен только перед траекторией 2, а значит, поворот запрещен только по ней. Правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на знание ПДД, который покажет, насколько вы внимательны на дороге.

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