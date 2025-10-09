Все секреты Chevrolet Bolt 2027 года раскрыты: фото и подробности

Долгожданный недорогой электрокар Chevrolet Bolt 2027 модельного года раскрыл все свои секреты с официальной премьерой. Новый соперник Nissan Leaf 3 поколения готовится к выходу на рынок.

Новый Bolt показали на официальных фото. Подробности об автомобиле сообщает Motor1. Дизайн уже был раскрыт полностью ранее. Модель Chevrolet Bolt 3 поколения на самом деле является глубокой модернизацией предшественника.

Но внешность получилась очень современной с эффектной светотехникой и новыми бамперами. Пока дебютировал стандартный хэтчбек, но ранее сообщалось, что в линейке также появится кроссовер вместе с еще более доступным электрокаром.

Пока General Motors не раскрывают подробности о расширении модельной линейки Chevrolet Bolt EV. Но вариант, который мы видим на фото, скоро отправится в продажу как машина 2027 модельного года.

Запас хода Chevrolet Bolt 3 поколения составляет 400 км от батареи емкостью 65 кВтч. А мощность силовой установки равна 210 л.с. Цена Chevrolet Bolt 2027 – от 29 000 долларов.

