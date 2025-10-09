Новый бюджетник Nissan Leaf показали в самом крутом исполнении

Новый электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года благодаря низкой цене является настоящим бюджетным предложением в своем классе. Новинка уже многих порадовала, а теперь получила самое крутое исполнение.

Производитель официально показал тюнинг Nissan Leaf 3 поколения от внутреннего ателье Autech. Работы этого подразделения встраиваются в линейку и возглавляют комплектации конкретных моделей Nissan.

Новый Nissan Leaf Autech отличается от стандартной машины уникальной цветовой схемой, новыми бамперами и особыми колесными дисками. Также появился специальный декор и шильдики.

В стандартном виде цена Nissan Leaf 2026 стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Позже в продаже появится упрощенный Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Это самый дешевый вариант модели.

Запас хода Leaf составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка). Вариант Autech за $42 000 построили на базе самой мощной модификации.

