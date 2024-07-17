Volkswagen удивил ценой бюджетной модели, которая оказалась дешевле Logan

Бюджетный седан Volkswagen Bora является уверенным игроком в сегменте доступных практичных автомобилей, где приходится соперничать с таким бестселлером, как Logan. Производитель удивил низкой ценой для модели 2024 года.

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Детали стали известны ITHome. Немецкая компания драматично снизила цену VW Bora 2024 модельного года, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Это поможет эффективнее бороться с конкурентами.

Более того, китайские бренды с их очень дешевыми автомобилями в последнее время навязывают все более ощутимое соперничество.

На китайском рынке у Volkswagen традиционно сильные позиции. Против местных компаний помогут только экстремальные скидки – новый VW Bora стоит всего 9600 долларов в базовом исполнении.

До скидки минимальная цена на модель составляла 15 500 долларов. В движение бюджетный автомобиль приводит 1,2-литровый двигатель. Оснащение Volkswagen Bora скромное – навигатор, автоматический свет фар, электрические регулировки зеркал.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, аналитики сообщают о разрушительных проблемах для китайских автопроизводителей к 2030 году.