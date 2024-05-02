Volkswagen сделал свой самый доступный электрокар намного лучше. Фото

Новый Volkswagen ID.3 Pro S 2025 модельного года с большим запасом хода представили официально. Это новая модификация самого дешевого электромобиля VW. Машина стала лучше и получила мощную силовую установку.

Автомобиль показали на сайте Carscoops. Ранее электрокар Volkswagen ID.3 Pro S оснащался силовой установкой мощностью 201 л.с. Но теперь отдачу увеличили до 228 сил. Интересно, что апгрейд доступен владельцам модели в рамках программы Power on Demand.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 7,1 с – это на 0,8 с быстрее. Другие настройки позволили увеличить запас хода до 559 км.

Одно из главных новшеств появилось в салоне VW ID.3 Pro S. Обновленная мультимедийная система получила возможности с интеграцией интеграцией ChatGPT. И теперь все отображается на мониторе диагональю 12,9 дюймов.

Другие улучшения коснулись модернизации проекционного дисплея, систем безопасности, ассистентов движения и помощи на парковке. Появилась мощная премиальная аудиосистема. Цена VW ID.3 Pro S – от 47 595 евро.

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