Новый доступный кроссовер Renault оказался крупнее Duster. Фото

Renault Symbioz – новый недорогой кроссовер 2025 модельного года ,который представили официально после непродолжительной тизерной кампании. Модель для наиболее быстро растущего сегмента показали на фото.

Очевидно, покупателям хотят предложить автомобиль наиболее востребованного типа. Первые фото Renault Symbioz 2025 модельного года показали на сайте компании.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. Но известно, что новинка окажется чуть дороже, ведь с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Ford отказался от своей самой дешевой модели, но рассматривает для нее преемника.