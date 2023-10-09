Volkswagen решил отказаться от производства своей дешевой модели. Фото

Дешевый Volkswagen Up снимут с производства. Немецкая компания решила отказаться от этой модели в пользу более современного и технологичного преемника.

Об этом стало известно Autocar. Volkswagen Up – самый дешевый автомобиль в линейке немецкого бренда. Но скоро с завода в Словакии сойдет последний экземпляр.

Автомобиль появился у дилеров в 2011 году с ценой от 10 000 долларов. Это было отличное предложение для городских покупателей, для которых важна компактная мобильность.

Видео дня

Хэтчбек предлагали с кузовами с 3 и 5 дверьми. Моторы – мощностью от 60 до 113 л.с. в "спортивной" модификации GTI. Был доступен и электрокар e-Up с запасом хода около 200 км.

Модель подорожала со временем до 18 000 долларов и потеряла популярность. Дает о себе знать и возраст автомобиля. Электрическая модификация всегда пользовалась умеренным спросом, поэтому преемник в лице VW ID.1 уже не получит двигателей внутреннего сгорания.

В любом случае компания взяла курс на электрификацию, поэтому отказ от ДВС в маленькой городской машине кажется логичным. Ожидается новинка приблизительно в 2025 году с ценой до 20 000 долларов.

OBOZREVATEL уже сообщал о новом гибридном кроссовере Honda с электромотором, который выходит на украинский рынок.