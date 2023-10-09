Соперник Kia Sportage: какую цену получил недорогой кроссовер Honda в Украине. Фото

Новый кроссовер Honda ZR-V – очень недорогая модель с ценой от 22 000 долларов на отдельных рынках. Стало известно, что соперник Kia Sportage прибудет на украинский рынок. Но цена машины оказалась выше.

Детали сообщили на сайте компании. Компактный кроссовер Honda ZR-V – новая модель в линейке японской компании, предшественников у нее нет. Дизайн выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда – строгом, простом и элегантном.

Фактически, новый ZR-V занял место CR-V, ведь последний в актуальном шестом поколении сильно прибавил в размерах. Длина кузова ZR-V составляет 4568 мм при колесной базе в 2657 мм, ширина равна 1840 мм, а высота – 1621 мм.

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В основе использовали модель Honda Civic. От этой машины достались не только технические компоненты и платформа, но и детали салона.

В Украине предложат только топовый гибридный вариант нового кроссовера в комплектации Elegance. Такой Honda ZR-V e:HEV за 1 799 990 грн (46 000 евро) предложен с бензиновым ДВС на 143 л.с. и 184-сильным электромотором. Комбинированный расход топлива – 4,8 л/100 км.

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