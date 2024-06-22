Volkswagen готов раскрыть новый дешевый седан для миллионов покупателей. Фото

Новый Volkswagen Jetta 2025 модельного года вплотную приблизился к премьере. Это знаменитая дешевая модель, которую признали миллионы покупателей по всему миру. Производитель готов раскрыть машину полностью.

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Свои намерения Volkswagen подкрепил первым фото VW Jetta 2025. По информации Carscoops, премьера модели после рестайлинга состоится 25 июня – совсем скоро.

Это обновление в середине жизненного цикла модели, актуальное седьмое поколение которой дебютировало в 2018 году. Пришло время освежить этот популярный седан.

Пока производитель распространил только первое фото-тизер, которое не отличается информативностью. Мы видим лишь фрагмент автомобиля. Однако точно известно, что в ходе рестайлинга машина получила новые бамперы, передние фары и задние фонари.

Volkswagen Jetta получил новые цвета кузова, другой дизайн колесных дисков и обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Известно, что модернизацию претерпит и модификация GLI с более агрессивной внешностью. Ожидаемая цена VW Jetta – от 22 000 долларов.

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