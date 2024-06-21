Сколько бюджетных автомобилей можно купить за цену нового Bugatti Tourbillon

За цену нового Bugatti Tourbillon 2026 – роскошного суперкара с гибридной силовой установкой – можно купить множество бюджетных автомобилей. Мы знаем точные цифры, которые точно сумеют всех удивить.

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О долгожданном гиперкаре из Франции OBOZ.UA уже в мельчайших подробностях рассказывал. Мы даже отметили серьезные проблемы, которые есть у машины. Однако сейчас нас интересует конкретная цифра – цена Bugatti Tourbillon 2026 модельного года. В продажу новинка поступит со стартовой отметкой 3,9 млн евро. Но покупатели на этом не остановятся.

Каждый экземпляр из ограниченного тиража в 250 штук в действительности будет еще дороже благодаря широкой программе персонализации. Средняя стоимость опций для одного автомобиля Bugatti составляет 250 000 евро. То есть новый Tourbillon легко достигнет 4,2 млн евро. Как раз от этой суммы будем отталкиваться в наших расчетах.

Например, любимчик украинских покупателей – Renaul Logan в актуальном третьем поколении (под брендом Dacia в Западной Европе) – стоит около 15 000 евро. Значит, вместо одного Tourbillon можно купить сразу 280 бюджетных седанов.

С еще более доступным хэтчбеком Dacia Sandero за 13 000 ситуация вообще драматичная: 323 экземпляра вместо одного суперкара. Кроссовер Duster дороже – примерно от 19 000 евро. Но и в этом случае можно обзавестись сразу 221 машиной.

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