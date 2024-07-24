Водитель какого авто должен уступить дорогу? Непростая задача по ПДД

Безопасный объезд препятствий по пути – очень важный навык для любого водителя. Чтобы овладеть им, нужно всего лишь как следует изучить требования ПДР, и прямо сейчас вы можете проверить свои знания.

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Перед вами задача, опубликованная TikTok-блогом "А ты знаешь ПДД?". По условиям задачи по дороге в одном направлении в параллельных полосах двигаются красное и зеленое авто. Одна из полос впереди заблокирована из-за ремонтных работ. Какое из авто должно будет уступить дорогу и почему.

Попытайтесь сформулировать ответ. А затем выберите правильный вариант:

уступить должен водитель красного автомобиля; уступить должен водитель зеленого авто.

На первый взгляд можно заметить, что зеленый автомобиль двигается в пределах одной полосы и не планирует перестраиваться. В отличие от красного, у которого впереди помеха. Это дает водителю зеленой машины преимущество.

Но присмотритесь внимательнее – на догу, кроме обычной белой разметки, нанесена также желтая, то есть временная. Она регулирует объезд участка, на котором производится ремонт. Согласно требованиям ПДД, желтая разметка имеет преимущество. Именно она создает дополнительные условия, которые меняют ситуацию на дороге коренным образом.

Если руководствоваться временной разметкой, красная машина, хотя фактически и вынуждена будет сместиться, продолжит движение в той же полосе, в которой находилась до места объезда. А вот водителю зеленого авто придется перестраиваться. Следовательно, согласно пункту 10.3 действующих ПДД, он должен пропустить попутный транспорт из полосы, куда он намерен въехать.

Таким образом, верен второй ответ на задачу. Уступить дорогу должен водитель зеленого авто.

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