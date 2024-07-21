Куда разрешен поворот? Хитрая задача на знание ПДД

Безопасное выполнение поворотов – обязанность каждого водителя. Но хорошо ли вы знаете требования ПДД, регулирующие повороты?

Видео дня

Проверить себя вы можете с помощью задачи, опубликованной в TikTok-блоге @pdr2024tests. По ее условиям на перекрестке стоит два автомобиля – синий и желтый. Синий поворачивает направо. Учитывая все обстоятельства, вам нужно определить, в каком из трех возможных направлений может продолжить движение из заданной точки желтое авто.

Вариантов ответа немало. Вам придется внимательно отнестись к тому, какой из них выбрать. Итак, желтая легковушка имеет право вернуть:

направо и налево; налево и в обратном направлении; только направо; только налево; направо и обратно.

Начните с того, что обратите внимание на знаки, расположенные перед перекрестком. В первую очередь мы видим знак 2.1 "Дать дорогу". В изображенной ситуации он никак не влияет на выбор направления движения, ведь всего лишь обязывает водителя уступить дорогу на этом перекрестке.

Другой знак, регулирующий движение автомобилей в этой ситуации, это 5.7. "Выезд на дорогу с односторонним движением. Он указывает направление движения на перекрестной дороге с односторонним движением. Этот знак позволяет повернуть только направо. Поворот налево в этой ситуации приведет к тому, что водитель начнет двигаться против потока, что запрещено.

Однако этот знак не запрещает выполнение разворота на перекрестке. Это делает третий знак, расположенный перед перекрестком. Это знак 3.24 "Разворот запрещен". Следовательно, поворот налево и разворот для водителя желтого авто однозначно запрещены на этом перекрестке.

Остается еще один нюанс. Автомобиль подъехал к перекрестку в крайней левой полосе. В таком случае следует руководствоваться пунктом 10.4 действующих ПДД. Согласно его требованиям, перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой. А значит, водитель желтого авто может повернуть направо. Это единственное направление, в котором оно может продолжать движение, поэтому он не обязан перед поворотом занимать крайнее положение на дороге.

Таким образом, с учетом всех нюансов можно точно ответить, что правильный ответ в этом случае это 3. Водитель желтого авто может на этом перекрестке продолжить движение только направо.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель выполнить разворот на перекрестке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.