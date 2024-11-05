Внедорожники с надежными двигателями: топ новинок 2025 года

Выбрать новый внедорожник — задача не из простых, ведь современные модели имеют широкий набор функций, достаточно места для семейных поездок, однако часто потребляют больше горючего, чем легковые автомобили, и дороже содержания.

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Для тех, кто планирует покупку в 2025 году, важно не только найти комфортный и просторный вариант, но обратить внимание на экономию горючего, чтобы не тратить лишнее на заправках. В этом поможет список наиболее экономичных внедорожников, подготовленный экспертами по GOBankRates на основе анализа рейтингов нескольких авторитетных ресурсов.

Kia Niro 2025

Этот автомобиль возглавил список благодаря топливной эффективности в смешанном цикле до 22,5 км на литр. Это самый экономичный внедорожник года, по оценкам True Car, Car and Driver и Cars.com. Хотя у базовой модели отсутствует полный привод и некоторые водители могут почувствовать нехватку мощности, Niro остается фаворитом, ведь обеспечивает рекордную экономию горючего. Для дополнительного удобства она предлагается с гибридными вариантами, которые можно заряжать от сети для дополнительного пробега.

Kia Sportage 2025

Следующий в рейтинге – Kia Sportage 2025, который достигает 18,2 км на литр. Высокие позиции в списках True Car и Cars.com подтверждают, что этот внедорожник отличается исключительной экономией, даже несмотря на то, что дизайн остался без значительных обновлений. Удачное сочетание надежности и экономичности делает его популярным выбором среди потребителей.

Lexus UX 2025

С показателем до 18,2 км на литр также попал в тройку лучших. Хотя его компактный размер означает несколько меньше места для пассажиров и груза, гибридная система обеспечивает непревзойденную топливную эффективность. Lexus UX остается популярным благодаря современным техническим возможностям и удобному интерьеру.

Honda CR-V 2025

Этот автомобиль на четвертом месте в рейтинге с экономией до 17 км на литр. Хотя этот автомобиль не получил высоких рейтингов на Cars.com, он все же занимает лидирующие позиции в списках True Car и Car and Driver. Цена CR-V стартует с $31,450, что делает его немного дороже некоторых конкурентов, однако его просторность и отличные показатели экономии и безопасности заслуживают внимания.

Ford Escape 2025

Завершает список самых экономичных Ford Escape 2025 с расходом 16,6 км на литр. Этот внедорожник имеет широкий выбор трансмиссионных вариантов, включая две гибридные модели, которые обеспечивают значительную экономию. Escape отличается тихим и комфортным салоном, подходящим для длинных путешествий по шоссе, где достигается максимальная экономия горючего.

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