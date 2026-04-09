В Украине появился недорогой внедорожник Kia: фото и цена

Новый недорогой внедорожник Kia Tasman всех удивил своим появлением в линейке корейского производителя и уже отправился в продажу на некоторых рынках. Теперь машина приехала в Украину.

В компании уже готовят несколько крутых модификаций для модели. Однако на данный момент в Украине официально сообщили про стандартный вариант пикапа Kia Tasman 2026 года, который поступил в продажу.

Цена Kia Tasman в Украине стартует с 1 860 000 грн (примерно 42 000 долларов). При этом на других рынках стоимость модели начинается с $25 000 (около 1 100 000 грн по актуальному курсу). То есть машина для украинского рынка дороже, но сразу с хорошим оснащением.

Автомобиль предлагают в практичном исполнении с четырехдверной кабиной в комплектации Comfort. В оснащении Kia Tasman в Украине есть кондиционер, круиз-контроль, камера, парктроник, датчики дождя и света.

Грузоподъемность Kia Tasman – 1050 кг, а в движение полноприводный пикап приводит 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 207 л.с.

