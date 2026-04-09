Самый дешевый электроседан BMW показали в топовом исполнении

Новая BMW i3 2027 года – долгожданный автомобиль, который рассекретили как самый дешевый электроседан компании. Но у машины скоро появится более мощное исполнение. Модель показали в топовой модификации.

Видео дня

Известно, что производитель готовит расширение линейки электромобиля BMW i3. Речь идет про новый спорткар BMW iM3 или BMW i3 EV (возможные названия). В Motor1 продемонстрировали свой взгляд на дизайн мощного седана. Возможно, серийная машина будет выглядеть похожим образом.

Автомобиль также выполнят в новом стиле Neue Klasse. Однако машина получится более агрессивной из-за крупных воздухозаборников в переднем бампере.

Непосредственно в линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах. Бензиновый вариант BMW M3 тоже появится. А топовый электрический спорткар предложит около 1000 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя.

