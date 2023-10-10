В центре внимания – надежность: лучшие японские б/у авто от 5000 долларов, которые почти не ломаются

Надежные б/у автомобили японского производства – интересная тема для вторичного рынка. В этом списке – доступные модели с пробегом, которые почти не доставляют проблем. Машины можно купить от 5000 до 10 000 долларов.

Мы в OBOZREVATEL отлично знаем, чего хотят покупатели подержанных автомобилей. Главное, чтобы низкая цена сочеталась с практичностью, низкой стоимостью обслуживания и, конечно, надежностью.

Самые надежные японские б/у автомобили по цене от 5000 долларов:

Suzuki Jimny;

Suzuki Swift;

Lexus NX;

Toyota Yaris;

Honda Jazz;

Honda CR-V.

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Маленький Suzuki Jimny очень надежен. Отличные внедорожные качества понравятся любителям приключений, а компактность оценят городские жители.

У кроссовера Lexus NX высокий рейтинг надежности. Сегодня на вторичке много машин первого поколения по приятным ценам.

Хэтчбек Honda Jazz – известный долгожитель вторичного рынка. У специалистов и владельцев машина практически не вызывает нареканий.

Кроссовер Honda CR-V с бензиновым двигателем является надежной машиной. Иногда беспокоят кондиционер и КПП.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самом дешевом кроссовере Jeep, который проверили в испытании на дороге.