Самый дешевый кроссовер Jeep проверили на дороге: как справилась новинка

Дешевый кроссовер Jeep Avenger, кроме приятной цены, обладает несколькими достоинствами. Эксперты в ходе испытания на дороге выяснили, что управляемость на высоких скоростях можно отнести к сильным качествам.

Авторы канала km77.com в YouTube проверили новый электромобиль Jeep Avenger 2023 модельного года в паре важных тестов на управляемость. Результаты оказались удовлетворительными.

В слаломе компактный Avenger преодолел полосу препятствий за 24,7 с. Это неплохой результат для кроссовера. Он справился лучше, чем более крупные и тяжелые модели BMW и Mercedes.

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Второе испытание – так называемый лосиный тест. Этот заезд показывает управляемость машины в экстремальных ситуациях, когда необходимо объехать внезапное препятствие, не зацепить его и вернуться на изначальную траекторию.

Специалисты требуют от автомобилей проходить этот тест на скорости не ниже 77 км/ч. Новый Jeep Avenger справился на максимальной скорости 76 км/ч. Специалисты отметили приятную управляемость.

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