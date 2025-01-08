В сети показали стильный SEAT на базе бюджетника Skoda Octavia. Фото

Стильный седан SEAT IBL построили на базе бюджетной модели Skoda Octavia. Испанский производитель с помощью этого яркого автомобиля изучил спрос на подобную модель. Но ничего не сделал с полученными результатами.

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О модели SEAT IBL вспомнили в Motor1. Этот автомобиль появился в 2011 году. Но до сих пор в линейке SEAT так и не появился седан на базе Octavia. Хотя в свое время прототип IBL всем понравился.

Машина получила стильную внешность, которая действительно привлекает внимание. Технических подробностей не сообщали, но гипотетический серийный автомобиль наверняка могли оснастить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов. А сегодня – и гибридными силовыми установками.

Несмотря на положительные отзывы купить SEAT IBL оказалось невозможно – испанский седан не отправился в производство. По всей видимости, в материнском концерне VW решили избежать внутренней конкуренции с Jetta, той же Octavia и даже Audi A3 sedan.

Сегодня надеяться на такой автомобиль тем более не стоит. Во-первых, рыночный приоритет отдали кроссоверам. Во-вторых, сейчас VW внимательно следит за успехами (и неудачами) SEAT, чтобы определиться с судьбой всего бренда.

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