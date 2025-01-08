Каким мог быть недорогой соперник Toyota Camry от Subaru. Фото

У недорогого японского седана Subaru Legacy долгая история яркой жизни, которая, к сожалению, подходит к концу. Toyota Camry могла бы получить нового соперника, если бы Subaru планировала следующее поколение модели. В сети показали, как могла выглядеть машина.

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Компания отказалась от модели Subaru Legacy. А в TALK WHEELS все равно решили попробовать изобразить внешность новой Subaru Legacy 8 поколения. Пускай это просто фантазия.

Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей.

Ранее компания показала обновленную Subaru Legacy. Комплектация Limited теперь оснащена люком с электроприводом, рулевым колесом с подогревом и 11,6-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и системой мониторинга состояния водителя DriverFocus.

Как всегда, модель поставляется с полноприводной трансмиссией даже в базовом исполнении. Цена Subaru Legacy в таком исполнении составляет 24 895 долларов.

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