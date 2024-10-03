В сети показали очень практичную альтернативу Renault Duster

Бюджетный кроссовер Renault Duster на многих рынках является любимой машиной покупателей. А универсал Dacia Jogger является очень практичной альтернативой внутри модельного ряда. В сети показали новый вариант этой машины.

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Дизайн новых моделей Renault и Dacia сегодня по-настоящему на подъеме. На канале TALK WHEELS показали, как может выглядеть новый Dacia Jogger в более эффектом и современном стиле.

Интересно, что скоро появится преемник Jogger – новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster с практичным салоном и большим багажником. Премьера этой модели приближается.

Сообщалось, что конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года.

Ранее появлялась информация, что модель будет стоить около 22 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, состоялась премьера новой модификации популярного кроссовера Mitsubishi с эффектным дизайном.