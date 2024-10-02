Популярный недорогой внедорожник Mitsubishi сделали еще круче. Фото

Новое поколение популярного недорогого внедорожника Mitsubishi L200 ранее представили официально. Теперь пикап сделали еще круче с новыми модификациями и показали на фото.

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Детали стали известны Carscoops. Пикап Mitsubishi L200 2024 модельного года, который на отдельных рынках известен как Triton (в том числе в Австралии), получил новую версию GLX-R. Автомобиль с и без того выдающимися способностями оснастили дополнительным оборудованием.

Новый Mitsubishi Triton GLX-R 2024 года предложат покупателям с полноприводной трансмиссией Super Select II от более дорогой модели GSR.

Новая версия внедорожника Mitsubishi получила новые бамперы с упрощенным стайлингом и без хромированного декора, черные 18-дюймовые диски и спортивный руль. В черном цвете выполнили наружные зеркала и пластиковые молдинги.

А стандартный 201-сильный дизельный двигатель объемом 2,4 л оставили без модификаций. Цена Mitsubishi Triton GLX-R 2024 стартует с 39 175 долларов.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал в деталях долгожданный недорогой кроссовер Skoda нового поколения.