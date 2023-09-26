В сети показали 800 дешевых внедорожников Suzuki в одном месте. Фото

В сети показали дешевые внедорожники Suzuki Jimny в количестве 796 штук (без малого 800!), которые собрались в одном месте. Все ради мирового рекорда Гиннесса. Достижение зафиксировали, побить этот рекорд будет непросто.

Необычный фестиваль описывает CarBuzz. Мероприятие Jimny Gathering 2023 провела организация Suzuki Auto South Africa в южноафриканском Кларансе.

Цель – собрать множество моделей знаменитого дешевого внедорожника всех поколений (с 1970 года) в одном месте. Но для усложнения рекорда этого недостаточно.

Видео дня

В итоге в Книге рекордов Гиннесса зафиксировали запись, согласно которой 796 Suzuki Jimny одновременно включили фары на 5 секунд. Действительно необычное достижение.

В любом случае, участники фестиваля с удовольствием провели время. Это приятное общение в кругу единомышленников, которых объединяет автомобиль – Jimny любят во всем мире. А свежий рекорд – лишь очередное доказательство признания модели со стороны аудитории.

OBOZREVATEL уже показывал новую Toyota RAV4, которая прошла через модернизацию.