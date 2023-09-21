Новая Toyota RAV4 2024 года: как выглядит недорогой бестселлер после модернизации. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2024 модельного года представили официально после модернизации. Обновление небольшое, но в компании таким образом стараются поддерживать постоянный интерес к недорогой модели.

О новинке сообщает Motor1. Деликатные обновления в основном представлены пересмотренной цветовой палитрой кузова. Также модификация Toyota RAV4 Hybrid Woodland Edition получила новый двухцветный окрас, черный хромированный декор и пакет оснащения Weather Package.

Компактный кроссовер Toyota RAV4 – один из наиболее популярных автомобилей своего сегмента, в котором приходится соперничать с Kia Sportage, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Citroen C5 Aircross, Opel Grandland и другими моделями.

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В этом классе RAV4 выделяется за счет необычного эффектного дизайна, просторного салона и надежной конструкции.

Базовая цена кроссовера Toyota 2024 модельного года на глобальном рынке – чуть менее 30 000 долларов.

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