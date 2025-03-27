В каком порядке разъедутся авто: тест на знание ПДД
Дорожные ситуации бывают разными: сложными, противоречивыми или даже коварными. Но независимо от уровня сложности каждый водитель должен уметь быстро и правильно оценивать обстановку на дороге, ориентируясь на ПДД. Именно поэтому задачи на логику и знание ПДД пользуются большой популярностью среди тех, кто стремится быть уверенным за рулем.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, в каком порядке автомобили должны проехать этот участок дороги.
В каком порядке разъедутся авто?
- Синий автомобиль – желтый – красный;
- Синий автомобиль – красный – желтый;
- Желтый автомобиль – красный – синий;
- Желтый автомобиль – синий – красный;
- Красный автомобиль – желтый – синий;
- Красный автомобиль – синий – желтый.
Объяснение
Синий автомобиль двигается прямо. Водитель желтого автомобиля совершает разворот. Водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви.
Во-первых, важно обратить внимание, что на изображении мы видим именно участок дороги, а не перекресток. Это важный момент. Выезд с территории АЗС, дворов, торговых центров, как и в нашем случае – с территории церкви – не перекресток.
Согласно пункту 10.2 ПДД, водители, выезжающие с прилегающих территорий, обязаны отдавать предпочтение другим участникам дорожного движения. То есть водитель красного автомобиля в любом случае проедет последним.
Чтобы определить, кто из двух других автомобилей – синий или желтый – проедет первым, обратимся к пункту 10.4 ПДД. Согласно ему, водитель, выполняющий разворот или поворот налево вне перекрестка, должен отдать предпочтение встречному транспорту. В нашей ситуации именно желтый автомобиль выполняет разворот, а синий едет прямо – то есть он встречен для желтого.
Правильный ответ
Таким образом:
- первым проезжает синий автомобиль (двигается прямо);
- вторым – желтый автомобиль (выполняет разворот после того, как пропустит синий);
- третьим – красный автомобиль (выезжает с прилегающей территории и обязан дать дорогу всем).
Такой порядок соответствует варианту под номером 1.
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