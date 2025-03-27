В каком порядке разъедутся авто: тест на знание ПДД

Дорожные ситуации бывают разными: сложными, противоречивыми или даже коварными. Но независимо от уровня сложности каждый водитель должен уметь быстро и правильно оценивать обстановку на дороге, ориентируясь на ПДД. Именно поэтому задачи на логику и знание ПДД пользуются большой популярностью среди тех, кто стремится быть уверенным за рулем.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, в каком порядке автомобили должны проехать этот участок дороги.

В каком порядке разъедутся авто?

Синий автомобиль – желтый – красный; Синий автомобиль – красный – желтый; Желтый автомобиль – красный – синий; Желтый автомобиль – синий – красный; Красный автомобиль – желтый – синий; Красный автомобиль – синий – желтый.

Объяснение

Синий автомобиль двигается прямо. Водитель желтого автомобиля совершает разворот. Водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви.

Во-первых, важно обратить внимание, что на изображении мы видим именно участок дороги, а не перекресток. Это важный момент. Выезд с территории АЗС, дворов, торговых центров, как и в нашем случае – с территории церкви – не перекресток.

Согласно пункту 10.2 ПДД, водители, выезжающие с прилегающих территорий, обязаны отдавать предпочтение другим участникам дорожного движения. То есть водитель красного автомобиля в любом случае проедет последним.

Чтобы определить, кто из двух других автомобилей – синий или желтый – проедет первым, обратимся к пункту 10.4 ПДД. Согласно ему, водитель, выполняющий разворот или поворот налево вне перекрестка, должен отдать предпочтение встречному транспорту. В нашей ситуации именно желтый автомобиль выполняет разворот, а синий едет прямо – то есть он встречен для желтого.

Правильный ответ

Таким образом:

первым проезжает синий автомобиль (двигается прямо);

вторым – желтый автомобиль (выполняет разворот после того, как пропустит синий);

третьим – красный автомобиль (выезжает с прилегающей территории и обязан дать дорогу всем).

Такой порядок соответствует варианту под номером 1.

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