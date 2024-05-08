Украинцы научились экономить на бензине: список любимых автомобилей

В Украине опять выросли продажи электромобилей. Это в том числе можно связать с экономией автомобилистами на бензине, ведь заезжать на АЗС вообще не нужно. Появился список моделей-фаворитов.

Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В апреле украинцы купили 4,2 тыс. электромобилей. Это в два раза превышает результаты апреля 2023 года.

Самые популярные электрокары в Украине (апрель 2024 года):

Volkswagen ID.4 – 141 шт.; Honfa M-NV – 72 шт.; Nissan Ariya – 68 шт.; Byd Song Plus – 49 шт.; MG 4 – 39 шт.

Из общего количества только 707 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 79.

Самые популярные б/у электромобили в Украине (апрель 2024 года):

Nissan Leaf – 497 шт.; Tesla Model 3 – 414 шт.; Tesla Model Y – 343 шт.; Volkswagen e-Golf – 253 шт.; Hyundai Kona – 205 шт.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новую практичную модификацию долгожданного бюджетного кроссовера от Renault.