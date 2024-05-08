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Украинцы научились экономить на бензине: список любимых автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Nissan Ariya

В Украине опять выросли продажи электромобилей. Это в том числе можно связать с экономией автомобилистами на бензине, ведь заезжать на АЗС вообще не нужно. Появился список моделей-фаворитов.

Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В апреле украинцы купили 4,2 тыс. электромобилей. Это в два раза превышает результаты апреля 2023 года.

Самые популярные электрокары в Украине (апрель 2024 года):

  1. Volkswagen ID.4 – 141 шт.;
  2. Honfa M-NV – 72 шт.;
  3. Nissan Ariya – 68 шт.;
  4. Byd Song Plus – 49 шт.;
  5. MG 4 – 39 шт.
Volkswagen ID.4

Из общего количества только 707 автомобилей оказались новыми электрокарами. Остальные – машины с пробегом. Коммерческих машин на электротяге насчитали 79.

Самые популярные б/у электромобили в Украине (апрель 2024 года):

  1. Nissan Leaf – 497 шт.;
  2. Tesla Model 3 – 414 шт.;
  3. Tesla Model Y – 343 шт.;
  4. Volkswagen e-Golf – 253 шт.;
  5. Hyundai Kona – 205 шт.

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