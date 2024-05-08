Новый дешевый Дастер 2024 года удивил оснащением. Фото

Новый Dacia Duster 2024 года оказался дешевым кроссовером и уже поступил в продажу на европейском рынке. Украинцы позже получат этот автомобиль как Renault Duster. Эта машина уже успела удивить новым оснащением для практичных покупателей.

Цена Dacia Duster 3 – от 19 290 евро. Это прайс стандартной модели. Первые покупатели начали получать свои машины этой весной. А новый Dacia Duster Sleep Pack – особый практичный вариант, о котором стало известно Motor1.

Аксессуары входят в пакет InNature. Он включает двуспальную кровать, небольшой столик и дополнительные боксы для багажа. Специальные функции оценят путешественники и любители активного отдыха на природе.

Двигатели Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с., от 19 290 евро);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с., от 22 890 евро);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с., от 26 290 евро).

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками. Новый Renault Duster 3 поколения турецкой сборки появится в Украине в 2025 году.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый дешевый кроссовер из Китая.