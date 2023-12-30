Угроза Tesla: новый производитель недорогих электрокаров оказался сильной компанией

Электромобильная компания Fisker – заново запущенный автопроизводитель, который базируется в США. Именно это имя в перспективе является самой большой угрозой Tesla. Прямо сейчас компания, которая уже отчиталась о своих успехах, предлагает недорогие электрокары покупателям.

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По словам основателя компании и автомобильного дизайнера Хенрика Фискера, известного своей работой над Karma и моделями Aston Martin, его новый бренд уже реализовал 4700 электромобилей Fisker Ocean. Об том сообщает Carscoops.

Всего же компания произвела 10 142 автомобиля. Такими оказались итоги 2023 года. На первый взгляд кажется, что цифры небольшие. Однако не стоит забывать, что этот год – дебютный для кроссовера Fisker Ocean.

Кроме того, были некоторые проблемы на старте производства. Но его сумели наладить и стабилизировать. На уверенное движение компании рынок ценных бумаг уже отреагировал ростом акций.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о популярном кроссовере Tesla, который готовят к модернизации.