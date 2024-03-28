Toyota впервые показала новый внедорожник доступнее Land Cruiser. Фото

Внедорожник Toyota 4Runner по своим способностям сопоставим со знаменитым Land Cruiser. Но в модельной линейке машина занимает более доступную позицию. Компания на официальном фото впервые показала новый внедорожник.

Об этом сообщает Motor1. Вскоре состоится премьера Toyota 4Runner 2025 модельного года и старт продаж до конца 2024 года. Но в компании не уточняли сроков. Вместо этого показали первое фото модели, хотя информативным его назвать нельзя.

Ранее художники нарисовали автомобиль в попытках угадать дизайн Toyota 4Runner 2025 года, опираясь на инсайдерскую информацию. Внедорожник Toyota 4Runner в последний раз сменил поколение в 2010 году. А претерпел модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Компания уже закончила разработку модели следующей генерации на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. То есть и в техническом плане автомобиль будет родственником новых Land Cruiser 300 и 250.

Ожидаются двигатели мощностью 231 и 282 л.с. Возможно, появится и гибридная силовая установка на 326 сил. В линейке останется вариант для сурового бездорожья TRD Pro с увеличенным клиренсом.

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