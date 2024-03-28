Первый автомобиль Xiaomi оказался дешевле после старта продаж. Фото

Долгожданный электрокар Xiaomi SU7 скоро выйдет на рынок. Производитель уже начал принимать заказы на модель и объявил цену. Интересно, что новинка оказалась вполне доступной.

По информации CarNewsChina, в компании начали принимать заказы на автомобиль Xiaomi SU7 по цене от 29 900 долларов. Это примерно в два раза меньше, чем ожидалось совсем недавно.

В руководстве компании ранее отметили, что ориентируются на цену Xiaomi SU7 около 69 000 долларов. Но все же машину удалось сделать недорогой – во всяком случае, в базовой модификации.

Цена Xiaomi SU7 Standard – 29 900 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с. С такой же мощностью, но запасом хода 830 км предлагают модификацию Pro. Топовый Max предлагает 800 км и 663 л.с.

Ранее Xiaomi принимала участие в разработке электрокаров. Но это всегда было в рамках коллаборации с разными автомобилестроительными брендами и стартапами. Теперь же на рынок готовят выход модели под собственным именем.

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