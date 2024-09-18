Toyota создала недорогую альтернативу RAV4 с электромотором. Фото

Новая Toyota bZ3C – недорогой электрический кроссовер, который станет более современной альтернативой Toyota RAV4. Электрокар bZ3C готовят к серийному производству.

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О японской новинке сообщает Carscoops. Электрический кроссовер Toyota bZ3C особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото полностью рассекретили дизайн Toyota bZ3C. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Интересная деталь – динамичный силуэт модели. Благодаря такому решению у кроссовера получился спортивный эффектный стиль. По сравнению с концептом, представленным полгода назад, внешность машины почти не изменилась.

По размерам автомобиль напоминает Toyota bZ4X и RAV4, которые компания продает сейчас. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 268 л.с. Инсайдеры сообщают о запасе хода около 500-600 км.

Учитывая, что в конструкции использована китайская батарея BYD, а сертификация CTLC из КНР не отличается объективностью, реальный запас хода может оказаться примерно в 1,5 раза меньше. Именно для китайского рынка в первую очередь разработана эта модель.

OBOZ.UA уже сообщал про новый бюджетный кроссовер Toyota.