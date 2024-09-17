Намного доступнее RAV4: новый бюджетный кроссовер Toyota показали в сети

Новый бюджетный кроссовер Toyota Urban Cruiser 2024 года показали на фото в сети. Бюджетная модель японской компании оказалась намного доступнее RAV4.

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Детали сообщают на сайте Motor1. Бюджетный кроссовер построен на базе недорогой модели Suzuki Vitara Brezza и фактически является его модернизированным вариантом.

Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой от 16 700 евро. Дизайн современный: крупная решетка в бампере, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова с опциональной черной крышей, все – выглядит эффектно.

Бюджетник Toyota Urban Cruiser предназначен для развивающихся рынков. Например, в Европе эту модель продавать не спешат – она составила бы внутреннюю конкуренцию другим компактным кроссоверам японской компании.

Новая Toyota Urban Cruiser в 2024 году оснащается 1,5-литровым агрегатом на 105 л.с. и гибридной силовой установкой Toyota Yaris и Yaris Cross на 116 сил.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новый компактный кроссовер Renault.