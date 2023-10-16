Toyota наводнит рынок недорогими автомобилями нового поколения. Фото

Toyota анонсировала премьеру нескольких новых электрических автомобилей. Со временем компания наводнит рынок недорогими моделями нового поколения, предвестников которых показали на первых фото перед премьерой.

О японских новинках сообщает Carscoops. Компания готовит электрический минивэн Global HiAce BEV, спорткар FT-Se и компактный кроссовер FT-3e. Последний особенно интересен, ведь именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото Toyota FT-3e показали фрагмент кузова и задней светотехники кроссовера. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску фонарей. Но цельную картину пока создать не удается.

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Кроме того, мы все еще ожидаем премьеру нового Toyota Land Hopper (вероятное название модели, которое недавно запатентовали). Ранее сообщалось, что внедорожник, который станет самой дешевой моделью линейки Land Cruiser, могут представить официально 25 октября на выставке Japan Mobility Show в Токио.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре. Непосредственно новая Toyota Land Hopper получит бензиновые и гибридные моторы.

OBOZ.UA ранее сообщал о новом кроссовере Nissan, который готовят к премьере.