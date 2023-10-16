Недорогой соперник Toyota RAV4 от Nissan 2024 года полностью рассекречен на фото

Новый кроссовер Nissan Rogue 2024 года, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, показали на первом фото без камуфляжа. Один из самых сильных соперников Toyota RAV4 прошел модернизацию, но еще не представлен официально.

Первое фото оказалось в распоряжении Carscoops. На нем – новый Nissan Rogue 2024 модельного года с измененным дизайном. Автомобиль после рестайлинга в середине жизненного цикла отличается от предшественника.

Изменения сосредоточены в передней части. Дизайнеры подготовили новый бампер и увеличенную фальшрадиаторную решетку.

Видео дня

На шпионском фото также заметны изменения в салоне Nissan Rogue 2024 года. Японский кроссовер оснастили большим экраном мультимедийной системы.

В линейке появится Nissan Rogue Rock Creek – особая модификация, настроенная на бездорожье и более премиальное оформление. В США модель предлагают с бензиновым двигателем мощностью 201 л.с. С технической точки зрения изменений произойти не должно. Информация о европейском X-Trail 2024 модельного года появится позже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом недорогом внедорожнике Kia, который готовят к премьере.