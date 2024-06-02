Топ-5 доступных электрокаров в Украине: какой выбрать в 2024 году

Спрос на электромобили в мире начинает стремительно расти – водители больше не сомневаются в надежности "электричек" и заводят их в своем гараже. Это сказывается и на доступности таких машин.

В Украине приобрести новый электрический автомобиль можно за сумму, даже менее 1 миллиона гривен. Издание ITC собрало рейтинг самых доступных моделей. Вот 5 самых дешевых из них.

Dacia Spring Electric

Стоимость: 860 884 грн

Батарея: 29 кВт/ч

Запас хода: 225 км

Мощность двигателя: 45 л.с.

В Европе эта модель стала доступна в 2020 году и сразу завоевала большое расположение автолюбителей. Стартовая стоимость от 16 990 евро сделала ее самым доступным электромобилем. Строили Dacia Spring Electric как аналог версии Renault City K-ZE для китайского рынка, но оснастили ее лучшими системами безопасности. Получился четырехместный автомобиль с багажником на 300 литров и клиренсом 150 мм. Повышенной проходимости авто обеспечить не может, но удобство и простота управления делают его отличным выбором для города.

DongFeng SKY EV01

Стоимость: 877 052 грн

Батарея: 50,8 кВт/ч

Запас хода: 445 км

Мощность двигателя: 163 л.с.

В чем китайский автопром обогнал европейский – это в способности строить достаточно мощные электромобили за скромные деньги. "Китайцы" обычно имеют больший запас хода и лучший функционал. В настоящее время DongFeng завозится в Украину по серым схемам, но их популярность все возрастает. SKY EV01 имеет габариты среднеразмерного кроссовера типа Kia Sportage. Салон рассчитан на пять человек, а в багажнике отведено 360 литров объема для вещей.

Volkswagen ID.3

Стоимость: 998 012 грн

Батарея: 52,8 кВт/ч

Запас хода: 450 км

Мощность двигателя: 170 л.с.

Немецкий бренд строил iD3 именно как электромобиль. Модель гольф-класса выпускается уже во втором поколении. Инженеры доработали определенные технические нюансы, улучшили дизайн авто, сделали более совершенную комплектацию и активную систему безопасности. Вместе с доступной ценой это положительно повлияло на спрос на этот электромобиль. В Украину его завозят не напрямую официально от производителя, а через Китай, где iD3 собираются.

MG4

Стоимость: 999 600 грн

Батарея: 64 кВт/ч

Запас хода: 435 км

Мощность двигателя: 201 л.с.

Британцы создали стильный и хорошо укомплектованный электромобиль. В Украину он поставляется с гарантией от импортера и имеет сервисное обслуживание. Собирается MG4 в Китае, но нареканий на качество сборки практически нет. Реноме бренда MG вынуждает держать удобство и практичность авто на высоком уровне.

BYD Yuan Plus EV

Стоимость: 1 077 293 грн

Батарея: 60,5 кВт/ч

Запас хода: 510 км

Мощность двигателя: 204 грн

Бренд BYD является одним из ведущих производителей электромобилей в Китае. Заодно может похвастаться высокими продажами. Некоторые указывают на то, что по характеристикам BYD Yuan Plus EV уже превысил Tesla, хотя это и противоречиво. Батарея модели изготовлена по собственной технологии, имеет охлаждение и подогрев. Также машина имеет тепловой насос даже в самых простых комплектациях, а значит, обогрев салона не будет влиять на запас хода авто.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие электромобили разочаровывают своей ненадежностью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.