Могут очень быстро сломаться: какие электромобили лучше не покупать в 2024 году

Электрокары приобретают популярность благодаря экологическим преимуществам и экономии на горючем. Однако не все электромобили отличаются качеством. Некоторые модели занимают самые низкие строчки в рейтингах, ведь владельцы часто жалуются на частые поломки и дорогостоящие ремонты.

Эксперты обнародовали рейтинг авто, которые часто выходят из строя, особенно после пересечения отметки в 80 тысяч км пробега. Электромобиль – дорогостоящая инвестиция, поэтому следует учитывать многие нюансы, прежде чем принимать важное решение.

Tesla Model X

Tesla Model X, известная своим поразительным дизайном и усовершенствованными функциями, имеет немало проблем с надежностью. Отчеты свидетельствуют, что у некоторых владельцев возникали проблемы с дверью, электрической системой и подвеской. Несмотря на то, что Tesla прилагает усилия, чтобы решить эти вопросы, все же следует учитывать возможность дорогостоящего ремонта по истечении гарантийного срока.

Nissan Leaf

Nissan Leaf является одним из самых популярных электрокаров в мире, но критикуют его за ограниченный запас хода и ухудшение качества батареи со временем. Водители сообщали об уменьшении емкости аккумулятора, что привело к уменьшению запаса хода. Несмотря на то что Nissan усовершенствовал автомобиль, желательно тщательно изучить конкретную модель и состояние аккумулятора перед покупкой.

Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt считается одним из самых доступных электромобилей на рынке. Однако, согласно статистике, часто возникают проблемы, связанные с аккумулятором, которые могут повлиять на долгосрочную надежность. Владельцы Bolt жаловались на внезапную потерю заряда аккумулятора, что может оказаться неприятной неожиданностью на дороге.

BMW i3

BMW i3 – это компактный электромобиль, известный своим уникальным дизайном. Однако его часто критикуют за высокие расходы по обслуживанию. Некоторые владельцы сообщили о проблемах с двигателем и электронными компонентами. Учитывая возможность дорогостоящего ремонта перед покупкой важно тщательно оценить долгосрочную надежность BMW i3.

Ford Focus Electric

Ford Focus Electric привлек внимание доступностью и практичностью. Однако владельцы столкнулись с проблемами надежности, которые могут повлиять на его долгосрочный опыт владения. Неисправности возникали с трансмиссией и электрическими системами. Несмотря на то, что компания Ford прилагает усилия для решения этих проблем, следует учесть возможность механических неисправностей по истечении гарантийного срока.

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