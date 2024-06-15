Топ-10 самых безопасных авто для молодой семьи с детьми
Выбирать автомобиль – это в целом непростая задача. Но если нужно приобрести транспортное средство для семьи с детьми, она еще сильнее усложняется.
Хороший семейный автомобиль должен быть надежным, достаточно просторным и безопасным. Чтобы вам было легче найти именно то, что нужно, компания Nationwide Vehicle Contracts, специализирующаяся на аренде автомобилей, поделилась подборкой самых лучших моделей.
Все эти авто получили самый высокий балл в рейтинге Euro NCAP, оценивающий безопасность авто в четырех категориях: взрослый пассажир, ребенок, защита пешеходов и система безопасности, включающая технологии помощи водителю и предотвращение аварий.
Volvo XC40
Volvo имеет репутацию одного из самых безопасных производителей автомобилей.
Во время тестирования XC40 получил впечатляющие 97% защиты взрослых, 87% защиты детей и имел высокие результаты, 71% и 77% соответственно, защиты пешеходов и системы безопасности.
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai получил высокие баллы во всех категориях, включая систему безопасности с результатом 95%.
Благодаря системе предупреждения о лобовом столкновении, системе предупреждения о выезде из полосы движения, задним датчикам парковки и т.д. Nissan Qashqai является одним из лучших автомобилей в своем классе.
Volkswagen Taigo
Taigo получил высокие оценки в рейтинге безопасности взрослых и детей, 94% и 84% соответственно, что делает его одним из самых безопасных компактных семейных SUV.
Его оценка для пешеходов составила 71%, а вспомогательную систему безопасности оценили в 70%.
Audi Q4 e-tron Estate
В ходе испытаний автомобиль получил пятизвездочный статус, набрав 94% безопасности для взрослых и 89% по защите детей.
Несмотря на то, что Q4 e-tron получил меньшие показатели по безопасности пешеходов – 66%, его система безопасности в целом получила 80% благодаря инновационной системе Audi Pre sense.
Cupra Formentor
Если вы ищете спортивный внедорожник, который отлично управляется и безопасен, обратите внимание на новый Cupra Formentor.
Он является одним из самых безопасных семейных автомобилей в своем классе. По защите взрослых пассажиров он получил 93%, а детей – 88%.
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson показал хорошие результаты, а именно 86% и 87% безопасности взрослых и детей, 66% по защите пешеходов и 76% по системе безопасности в целом.
Благодаря семи подушкам безопасности в стандартной комплектации, ассистенту дальнего света, монитору слепых зон и ассистенту движения по трассе с технологией предотвращения столкновений авто является отличным выбором для молодых семей.
Nissan Juke
Этот компактный внедорожник получил достойную оценку: 94% для взрослых пассажиров, 85% для детей, 81% по пешеходам и 73% для системы безопасности.
Стоит отметить инновационную систему Nissan в сфере интеллектуальной мобильности с обнаружением велосипедистов, пешеходов и надежной прочной конструкцией автомобиля для защиты от столкновения.
Volkswagen Golf Hatchback
Volkswagen Golf получил 95% по защите взрослых пассажиров, 89% по отношению к детям, 76% для пешеходов и 78% по технологиям безопасности.
Автомобиль имеет немало полезных функций, например интеллектуальную систему реагирования на столкновение, контроль давления в шинах и т.д.
Volkswagen Tiguan
В испытаниях безопасности NCAP Volkswagen Tiguan получил 96% баллов среди взрослых пассажиров и 84% баллов среди детей, что сделало его одним из самых безопасных автомобилей Европы.
Авто может похвастаться первоклассным пакетом функций безопасности, включая высокоэффективный ремень безопасности, инновационную систему помощи водителю и тому подобное.
Ford Focus Hatchback
Характеристики безопасности Ford Focus непревзойденны, поэтому не удивительно, что он получил пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP во время последних тестов.
Автомобиль имеет отличную систему предотвращения столкновений и технологию обнаружения пешеходов. Если водитель не реагирует на предупреждение, то автомобиль самостоятельно давит на тормоза.
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