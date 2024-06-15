Топ-10 самых безопасных авто для молодой семьи с детьми

Выбирать автомобиль – это в целом непростая задача. Но если нужно приобрести транспортное средство для семьи с детьми, она еще сильнее усложняется.

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Хороший семейный автомобиль должен быть надежным, достаточно просторным и безопасным. Чтобы вам было легче найти именно то, что нужно, компания Nationwide Vehicle Contracts, специализирующаяся на аренде автомобилей, поделилась подборкой самых лучших моделей.

Все эти авто получили самый высокий балл в рейтинге Euro NCAP, оценивающий безопасность авто в четырех категориях: взрослый пассажир, ребенок, защита пешеходов и система безопасности, включающая технологии помощи водителю и предотвращение аварий.

Volvo XC40

Volvo имеет репутацию одного из самых безопасных производителей автомобилей.

Во время тестирования XC40 получил впечатляющие 97% защиты взрослых, 87% защиты детей и имел высокие результаты, 71% и 77% соответственно, защиты пешеходов и системы безопасности.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai получил высокие баллы во всех категориях, включая систему безопасности с результатом 95%.

Благодаря системе предупреждения о лобовом столкновении, системе предупреждения о выезде из полосы движения, задним датчикам парковки и т.д. Nissan Qashqai является одним из лучших автомобилей в своем классе.

Volkswagen Taigo

Taigo получил высокие оценки в рейтинге безопасности взрослых и детей, 94% и 84% соответственно, что делает его одним из самых безопасных компактных семейных SUV.

Его оценка для пешеходов составила 71%, а вспомогательную систему безопасности оценили в 70%.

Audi Q4 e-tron Estate

В ходе испытаний автомобиль получил пятизвездочный статус, набрав 94% безопасности для взрослых и 89% по защите детей.

Несмотря на то, что Q4 e-tron получил меньшие показатели по безопасности пешеходов – 66%, его система безопасности в целом получила 80% благодаря инновационной системе Audi Pre sense.

Cupra Formentor

Если вы ищете спортивный внедорожник, который отлично управляется и безопасен, обратите внимание на новый Cupra Formentor.

Он является одним из самых безопасных семейных автомобилей в своем классе. По защите взрослых пассажиров он получил 93%, а детей – 88%.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson показал хорошие результаты, а именно 86% и 87% безопасности взрослых и детей, 66% по защите пешеходов и 76% по системе безопасности в целом.

Благодаря семи подушкам безопасности в стандартной комплектации, ассистенту дальнего света, монитору слепых зон и ассистенту движения по трассе с технологией предотвращения столкновений авто является отличным выбором для молодых семей.

Nissan Juke

Этот компактный внедорожник получил достойную оценку: 94% для взрослых пассажиров, 85% для детей, 81% по пешеходам и 73% для системы безопасности.

Стоит отметить инновационную систему Nissan в сфере интеллектуальной мобильности с обнаружением велосипедистов, пешеходов и надежной прочной конструкцией автомобиля для защиты от столкновения.

Volkswagen Golf Hatchback

Volkswagen Golf получил 95% по защите взрослых пассажиров, 89% по отношению к детям, 76% для пешеходов и 78% по технологиям безопасности.

Автомобиль имеет немало полезных функций, например интеллектуальную систему реагирования на столкновение, контроль давления в шинах и т.д.

Volkswagen Tiguan

В испытаниях безопасности NCAP Volkswagen Tiguan получил 96% баллов среди взрослых пассажиров и 84% баллов среди детей, что сделало его одним из самых безопасных автомобилей Европы.

Авто может похвастаться первоклассным пакетом функций безопасности, включая высокоэффективный ремень безопасности, инновационную систему помощи водителю и тому подобное.

Ford Focus Hatchback

Характеристики безопасности Ford Focus непревзойденны, поэтому не удивительно, что он получил пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP во время последних тестов.

Автомобиль имеет отличную систему предотвращения столкновений и технологию обнаружения пешеходов. Если водитель не реагирует на предупреждение, то автомобиль самостоятельно давит на тормоза.

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