Jeep готовит сразу несколько доступных кроссоверов: что о них известно

Новые кроссоверы Jeep готовят к премьере. Недорогие автомобили разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам. Эти модели Jeep окажутся одними из самых доступных машин бренда. О них уже кое-что известно.

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Детали сообщает Motor1. Jeep готовит новый кроссовер, который станет самой дешевой моделью в линейке компании и приятно удивит своей доступностью. В руководстве бренда пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов.

Оказалось, что это новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль, который в том числе очень популярен в Украине, появится к 2027 году.

Втора новинка – Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Известно, что, как всегда, новый Jeep получит брутальный геометричный дизайн и спецверсию с подготовкой к бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. Но многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 модельного года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

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