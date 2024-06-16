Топ-10 электрокаров с самым большим запасом хода в 2024 году: довезут куда надо

В последние годы электромобили быстро завоевывают популярность во всем мире. Возрастающий спрос на экологически чистые транспортные средства стимулирует производителей к разработке новых моделей с улучшенными характеристиками.

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Прошли те времена, когда электромобили с запасом хода в 400 км считались чем-то невероятным. Сегодня на рынке есть модели, которые могут проехать на одном заряде более 600 км, и о них рассказал Pod Point.

Mercedes-Benz EQS Saloon

Седан Mercedes-Benz EQS является электромобилем с одним из самых больших запасов хода на одном заряде, а именно около 727 км. Он также является транспортным средством высокого класса, поэтому его цена также находится на достаточно высоком уровне.

Кроме того, вы можете приобрести внедорожник этой модели. Он предлагает больше пространства, но имеет меньший запас хода.

Fisker Ocean Extreme

Fisker – американский производитель электромобилей, который предлагает три модели внедорожников в серии Ocean. Ocean Sport – модель начального уровня с запасом хода в 380 км, за ней следуют Ocean One с 600 км и Ocean Extreme с колоссальными 700 км.

Два электродвигателя Fisker Ocean Extreme обеспечивают полный привод, а большой багажник предлагает много места. Это все делает модель очень стильным и практичным семейным автомобилем.

Polestar 2

Обновленный Polestar 2 имеет запас хода в 653 км. Также автомобиль обладает информационно-развлекательной системой, поражающей и предлагающей выбор между задним и полным приводом.

Porsche Taycan 4S

Управлять Porsche Taycan 4S – одно удовольствие. Если вы выберете Performance Battery Plus, то сможете проехать 960 км на одном заряде.

Автомобиль имеет все, что можно желать от электрического спортивного автомобиля, включая быструю зарядку, полный привод и выдающийся дизайн как снаружи, так и внутри.

Tesla Model S

Tesla Model S – седан высшего класса. Электромобиль доступен в разных конфигурациях, предлагая запас хода 634 км. Он оборудован всеми современными технологиями, которые вы ожидаете увидеть в Tesla, поэтому точно поразит своих владельцев.

Polestar 3

Polestar 3 – флагманское предложение SUV от шведского автопроизводителя. Это просторный автомобиль с современным минималистическим интерьером. По словам Polestar, эта модель "ездит как спортивный автомобиль" и имеет запас хода в 952 км.

Tesla Model 3 Long Range

Это наиболее доступная модель седана от автопроизводителя Tesla. Как утверждается, она способна преодолеть впечатляющие 630 км только на одной зарядке. Как и Model S, этот автомобиль оснащен двухмоторным полным приводом и быстрой зарядкой до 250 кВт.

BMW i7

BMW i7 – электромобиль премиум-класса. Он предлагает роскошный салон и запас хода в 622 км. BMW i7 также имеет некоторые уникальные функции, такие как высококачественная звуковая система и сенсорные экраны, встроенные в заднюю дверь для управления информационно-развлекательной системой.

Volkswagen ID.7 Pro Match

Единственный попавший в эту десятку Volkswagen — это Volkswagen ID.7 в версии Pro Match. Это один из самых доступных электромобилей с большим запасом хода в 617 км.

BMW iX

Это роскошный внедорожник с подключением 5G, передовой информационно развлекательной системой и пневматической подвеской для комфортного вождения. BMW iX доступен в трех различных моделях с xDrive50, что обеспечивает до 614 км на одном заряде.

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