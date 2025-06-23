Специалисты назвали топ-10 недорогих экономичных машин в сегменте гибридов
Специалисты определились с лучшими экономичными автомобилями 2025 года и назвали топ-10 недорогих машин в сегменте гибридов. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели ими довольны.
Это лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С лучшими гибридными машинами определились специалисты Motor1.
Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Эти модели лидируют в сегменте по набору качеств.
Лучшие недорогие гибриды 2025 года:
- Toyota Prius;
- Hyundai Elantra Hybrid Blue;
- Kia Niro;
- Toyota Camry LE;
- Honda Civic Hybrid;
- Honda Accord Hybrid;
- Toyota Corolla Hybrid;
- Hyundai Sonata Hybrid;
- Lexus ES300h;
- Lexus UX300h.
В списке представлены преимущественно недорогие модели. Например, гибрид Toyota Prius стоит менее 30 000 долларов. А цена большого седана Hyundai Sonata Hybrid – всего 32 000 долларов.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие внедорожники на вторичном рынке.