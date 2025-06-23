Специалисты назвали топ-10 недорогих экономичных машин в сегменте гибридов

Специалисты определились с лучшими экономичными автомобилями 2025 года и назвали топ-10 недорогих машин в сегменте гибридов. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели ими довольны.

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Это лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С лучшими гибридными машинами определились специалисты Motor1.

Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Эти модели лидируют в сегменте по набору качеств.

Лучшие недорогие гибриды 2025 года:

Toyota Prius; Hyundai Elantra Hybrid Blue; Kia Niro; Toyota Camry LE; Honda Civic Hybrid; Honda Accord Hybrid; Toyota Corolla Hybrid; Hyundai Sonata Hybrid; Lexus ES300h; Lexus UX300h.

В списке представлены преимущественно недорогие модели. Например, гибрид Toyota Prius стоит менее 30 000 долларов. А цена большого седана Hyundai Sonata Hybrid – всего 32 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие внедорожники на вторичном рынке.