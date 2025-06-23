УкраїнськаУКР
русскийРУС

Специалисты назвали топ-10 недорогих экономичных машин в сегменте гибридов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
936
Hyundai Sonata

Специалисты определились с лучшими экономичными автомобилями 2025 года и назвали топ-10 недорогих машин в сегменте гибридов. Такие модели становятся все популярнее, ведь покупатели ими довольны.

Видео дня

Это лучшие автомобили с точки зрения топливной эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать большие расстояния благодаря комбинированному режиму движения. С лучшими гибридными машинами определились специалисты Motor1.

Общий запас хода и средний расход топлива гибридов – основные показатели, которые интересует покупателей. Эти модели лидируют в сегменте по набору качеств.

Toyota

Лучшие недорогие гибриды 2025 года:

  1. Toyota Prius;
  2. Hyundai Elantra Hybrid Blue;
  3. Kia Niro;
  4. Toyota Camry LE;
  5. Honda Civic Hybrid;
  6. Honda Accord Hybrid;
  7. Toyota Corolla Hybrid;
  8. Hyundai Sonata Hybrid;
  9. Lexus ES300h;
  10. Lexus UX300h.

В списке представлены преимущественно недорогие модели. Например, гибрид Toyota Prius стоит менее 30 000 долларов. А цена большого седана Hyundai Sonata Hybrid – всего 32 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про лучшие недорогие внедорожники на вторичном рынке.