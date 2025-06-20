Проверенные временем и недорогие: топ-5 крепких внедорожников с пробегом

Популярные SUV – самые востребованные автомобили на протяжении многих лет. Однако новые внедорожники очень дорогие. В то же время на вторичном рынке много проверенных временем недорогих автомобилей с пробегом.

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OBOZ.UA называет топ-5 лучших б/у внедорожников от 5 до 10 тыс. долларов. Это далеко не новые модели, однако они известны как крепкие и надежные автомобили. Однако стоит помнить, что сегодня они продаются с большими пробегами, поэтому важно внимательно выбирать машину.

Лучшие недорогие внедорожники на вторичном рынке:

Jeep Grand Cherokee;

Mitsubishi Pajero;

Mitsubishi Pajero Sport;

Nissan Terrano;

Suzuki Grand Vitara.

Плюсы покупки внедорожника с пробегом:

если необходимы поездки по бездорожью, новые машины с такими способностями окажутся в разы дороже; внедорожники отличаются повышенной практичностью как любой SUV: это удобный вариант на роль семейной машины.

Минусы покупки б/у внедорожника:

скорее всего, вам не удастся найти машину без ржавчины – коррозия в тех или иных количествах будет присутствовать, но важно уметь распознать глубину "заражения"; об экономичности можно забыть – старые внедорожники не создавали с заботой о расходе топлива, а со временем аппетит автомобиля только растет; общее состояние машины за небольшие деньги вас не порадует – особенно это будет заметно по износу салона.

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