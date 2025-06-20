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Проверенные временем и недорогие: топ-5 крепких внедорожников с пробегом
Популярные SUV – самые востребованные автомобили на протяжении многих лет. Однако новые внедорожники очень дорогие. В то же время на вторичном рынке много проверенных временем недорогих автомобилей с пробегом.
OBOZ.UA называет топ-5 лучших б/у внедорожников от 5 до 10 тыс. долларов. Это далеко не новые модели, однако они известны как крепкие и надежные автомобили. Однако стоит помнить, что сегодня они продаются с большими пробегами, поэтому важно внимательно выбирать машину.
Лучшие недорогие внедорожники на вторичном рынке:
- Jeep Grand Cherokee;
- Mitsubishi Pajero;
- Mitsubishi Pajero Sport;
- Nissan Terrano;
- Suzuki Grand Vitara.
Плюсы покупки внедорожника с пробегом:
- если необходимы поездки по бездорожью, новые машины с такими способностями окажутся в разы дороже;
- внедорожники отличаются повышенной практичностью как любой SUV: это удобный вариант на роль семейной машины.
Минусы покупки б/у внедорожника:
- скорее всего, вам не удастся найти машину без ржавчины – коррозия в тех или иных количествах будет присутствовать, но важно уметь распознать глубину "заражения";
- об экономичности можно забыть – старые внедорожники не создавали с заботой о расходе топлива, а со временем аппетит автомобиля только растет;
- общее состояние машины за небольшие деньги вас не порадует – особенно это будет заметно по износу салона.
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