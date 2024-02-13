Скоро Ford прекратит производство своей знаменитой недорогой модели. Фото

Ford скоро прекратит производство некогда популярной недорогой модели. Focus – знаменитый автомобиль, который ассоциируется с этой компанией в первую очередь. Но завод в Германии, занятый производством, остановится в 2025 году.

О планах Ford сообщает Carscoops. В немецком городе Саарлуи предприятие по сборке Ford Focus будет функционировать до 2025 года. После того завод остановит конвейер, а без работы останутся 3500 человек.

Ранее ожидалось, что после окончания жизненного цикла модели Focus немецкое предприятие займется производством нового электромобиля. Однако для этих целей компания выделила другие заводы.

Тем не менее, сообщается, что на заводе оставят 1000 сотрудников. Пока неизвестно, какую работу они будут выполнять. Остальные получат вознаграждение в качестве выходного пособия. Этот процесс согласован с профсоюзами.

Ранее стало известно, что кроссовер Ford Edge, который построен на платформе Mondeo, тоже покинет конвейер. Эту машину прекратят производить 26 апреля 2024 года на канадском предприятии. Компания и ранее делилась стратегией по закрытию некоторых моделей. Но со временем свободные места в ряду займут новыми машинами.

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