Недорогого соперника BMW от Mazda показали в сети. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-80 2025 модельного года готовится к официальной премьере. Это недорогой соперник BMW из новой премиальной линейки японской компании. Дизайн модели еще не показали, но в сети уже появились изображения машины до дебюта.

Детали о сообщает Car Expert. Новая Mazda CX-80 – это модель, которая придет на смену большому кроссоверу Mazda CX-8. Чтобы соответствовать ожиданиям семейных покупателей, новинка получит практичный салон с тремя рядами кресел.

Большой кроссовер Mazda построили на платформе пятиместной Mazda CX-60, которая соперничает с BMW X3. Однако в новинке из-за удлиненного кузова (около 5 м) окажется больше места. Большая колесная база предложит пассажирам достаточный комфорт.

Дизайн CX-80 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже будет.

В оснащении Mazda CX-80 появится качественная отделка, современная мультимедийная система и технологичные ассистенты. Базовый бензиновый вариант получил мощность 284 силы и 321 л.с. в случае дизельного мотора. Также покупателям предложат 328-сильный гибрид. Премьера – позже в 2024 году.

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