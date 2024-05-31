Сколько стоит новый недорогой кроссовер Kia в Украине: официальная цена

Новый кроссовер Kia Sorento 2024 года – недорогой кроссовер с ценой от 32 000 долларов на глобальном рынке. Стало известно, что эта модель прибудет на украинский рынок. Но стоит машина намного дороже.

Детали сообщили на сайте компании. Кроссовер Kia Sorento недавно претерпел масштабную модернизацию и вернулся на украинский рынок после многолетнего перерыва. Дизайн сделали более серьезным и строгим.

В компании решили подогнать модель под обновленный корпоративный стиль. Главные изменения – в передней части кузова. Здесь увеличенная решетка и сложная форма фар с ДХО.

В Украине будут продавать дизель Kia Sorento 2024. Такая машина оснащена двигателем объемом 2,2 л (194 л.с.). Цена Kia Sorento – 2 541 560 гривен или около 62 000 долларов. То есть почти в два раза дороже, чем, например, в США.

Но на наш рынок выводят кроссовер в топовой комплектации Luxury. В оснащении множество опций комфорта и безопасности.

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