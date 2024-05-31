Долгожданный недорогой VW Tiguan 3 поколения проверили на прочность

Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения представили официально и уже успели проверить на прочность в серии испытаний с имитацией ДТП. Эта машина справилась очень хорошо.

Машину разбили в краш-тесте Euro NCAP. Новый VW Tiguan 2024 получил максимальную оценку – 5 звезд. Безопасность взрослых пассажиров оценили в 83%, детей – 88%. Пешеходы – 84%, а работу электронных ассистентов оценили на 78%.

Если не учитывать, что у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике, новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель с подсветкой. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Силовые установки VW Tiguan 2024 остались бензиновыми на 201 и 264 силу (отдельно моторы выдают 129 и 148 л.с. в составе гибридных установок) и дизельными (148 и 190 л.с.). Также появился плагин-гибрид (204 или 272 л.с.) с запасом хода на электротяге до 120 км. Цена Volkswagen Tiguan 2024 модельного года – от 36 600 евро.

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