Skoda официально показала свой новый недорогой кроссовер. Фото

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2024 модельного года официально показали на фото, которые представляют собой очень подробные скетчи недорогого кроссовера следующего поколения. Премьера состоится через несколько дней.

Об этом сообщает Motor1. Автомобиль фактически полностью рассекретили на официальных дизайнерских изображениях. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид.

Внимание привлекают переосмысленная двухуровневая светотехника спереди и эффектные задние фонари. Посмотрите на новую линию остекления, острые линии и крупные воздухозаборники.

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Ранее на фото показывали салон Skoda Kodiaq 2024, который выглядит премиально. Появились три шайбы в нижней части. Они отвечают за регулировку громкости аудиосистемы и работу климатической установки. Информация отображается на компактных 1,25-дюймовых цифровых дисплеях.

В оснащении Skoda Kodiaq 2024 – несколько USB-портов, беспроводная зарядка для смартфона, амбиентная подсветка салона. Ожидаются различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (265 л.с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Также впервые в линейке появится гибридный Skoda Kodiaq. Такой кроссовер сможет проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

Мировая премьера нового Kodiaq 2 поколения ожидается осенью 2023 года. Тогда производитель полностью рассекретит дизайн новинки и расскажет все детали.

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