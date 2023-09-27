Новый дешевый Renault показали на первых фото в сети

Шестое поколение дешевого компактного хэтчбека Renault Clio находится в разработке. Новый автомобиль может появиться в 2026 году, но у нас уже появилась возможность взглянуть на возможный дизайн.

Свой вариант показали AutoExpress. Предположения стороннего дизайнера основаны на вдохновении современными моделями компании. В частности – кроссовером Rafale. Значит, нужны крупные элементы геометрических форм, узкая светотехника и ломаные линии.

Разумеется, надеяться на то, что к 2026 году у европейского автомобиля останутся исключительно бензиновые модификации, не приходится. Новый Renault Clio 6 будет предлагаться в гибридных и электрических исполнениях.

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Renault совместно с Nissan планируют полностью отказаться от ДВС на европейском рынке к 2030 году. Планируется удешевить электрические автомобили благодаря новым конструкциям, эффективному массовому производству и дешевым батареям. Также готовят и расширенный ассортимент.

Автопроизводители работают над снижением стоимости батарей на 65% к 2028 году. Ожидается, что это позволит сделать EV более доступными.

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