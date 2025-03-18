Самый мощный вариант недорогой модели Renault показали на новых фото

Новая недорогая модель Renault 5 E-Tech всем понравилась своей низкой ценой, стильной внешностью и достаточными техническими характеристиками. Однако для тех, кому этого оказалось недостаточно, появился самый мощный вариант с экстремальным дизайном.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault 5 E-Tech EV значительно улучшили с помощью более высоких показателей. Электрокар Renault 5 Turbo 3E показали на новых фото. Это экстремальная модификация мощностью 540 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Запас хода равен 400 км.

Внешне мощный электрокар Renault отсылает к спортивному хэтчбеку 80-х годов, но выглядит еще агрессивнее. Ожидается, что новинка поступит в продажу к 2027 году ограниченным тиражом в 1980 экземпляров с ценой 120 000 евро.

Стандартный Renault 5 EV 2025 года отправился на рынок по цене от 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

На данный момент топовый вариант предлагает 150 сил и 410 км запаса хода. Средняя модификация – 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

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