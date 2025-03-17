Новая Toyota Corolla получит очень мощный мотор: каким будет следующий бестселлер

Знаменитая недорогая модель Toyota Corolla известна во всем мире как бестселлер в своем сегменте. Новая машина, которая находится в разработке, сильно изменится и в топовом исполнении получит очень мощный мотор.

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Как стало известно Carscoops, новая Toyota Corolla 2027 модельного года удивит своим двигателем в модификации GR. Ожидается мощность на уровне 400 л.с. Это интересно на фоне падения популярности спортивных моделей С-класса.

Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla 2027 года станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки стандартной модели окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

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