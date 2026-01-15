Самый дешевый внедорожник Mercedes почти готов: каким он будет

Самый дешевый внедорожник Mercedes Гелендваген присоединится к линейке знаменитой модели G-Class совсем скоро. Автомобиль уже готов, его постепенно готовят к премьере.

Про автомобиль, который показали на новых фото, стало известно Carscoops. Модель Mercedes G-Class 2027 года опять поймали как прототип в ходе дорожных испытаний. Дизайн традиционно скрывают под пленкой.

Ожидалось, что новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Однако в компании ранее отметили, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

Пока известно об электрических силовых установках. Однако G-Class EQ стартовал на рынке не так уж хорошо. Поэтому для младшей модели могут предусмотреть гибридные или даже полностью бензиновые варианты.

